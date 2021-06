Armukade mees: mu tüdruksõber magab oma OnlyFansi konto jaoks teiste meestega

Mulle ei meeldinud see idee, aga olime mõlemad töötud ja vajasime kiiret viisi, kuidas raha teenida. Ta lubas, et figureerib seal kontol üksinda ja kedagi teist ei kaasa. See tekitas minus veidi parema tunde.

Paar kuud hiljem ta ütles, et selleks, et oma sissetulekut kasvatada ja endale seal nime teha, peab ta meestega seksima hakama. Ma olin šokeeritud, aga millegipärast nõustusin, et võime olla avatud suhtes, aga ainult siis, kui see on töö jaoks. Ma ei soovinud, et ta teistega niisama magaks.

Selles on möödas neli kuud ja mu tüdruksõber on seksinud selle aja jooksul kaheksa erineva mehega. Paljud fännid kirjutavad talle ja flirdivad temaga. See paneb mul kõhus keerama, aga ma ei taha olla see omastav poiss-sõber, sest tundub, et talle päriselt meeldib see, mida ta teeb. Meil on ka seda raha vaja.

Eelmisel nädalal pakuti talle ta vana töökohta tagasi ja ilma minuga arutamata ta keeldus sellest, et saaks tööd OnlyFansis jätkata. Tunnen, et see OnlyFans oli siis õigustatud, kui ta tööst ilma jäi, aga nüüd on ju tal võimalik vana töö tagasi saada.. Mida küll teha?

Allikas: Men's Health