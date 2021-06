Enneta hommikust kahetsust! Neli olulist küsimust, mida enne üheöösuhtesse astumist endalt küsida võiksid

Kui sa oled täiesti kindel selles, et seks on ainus, mida sa vajad ja ootad, ning sa leiad mehe, kellel on samasugune soov, siis jumala eest — anna tuld. Aga kui sa sisimas loodad, et äkki saab temast siiski sinu prints valgel hobusel, valmistad iseendale suure pettumuse. Ole enda ja oma partneri vastu aus ning tee selgeks, mida sa ootad. Kui tulemus on see, et lähed siiski üksi koju, siis järelikult ongi nii parem.