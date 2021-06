VISUAALNE TEST | See, mida esimesena pildil märkad, annab aimu, milline sõber sa oled

Kui sa märkasid kõige esimesena draakonit, oled selline sõber, kes on ülimalt truu. Kaitsed oma sõpru, maksku mis maksab. Oled temperamentne ja pead tähele panema, et sa ei teeks kriisisituatsioonides olukorda hullemaks, sest võid oma enesevalvsuse lihtsalt kaotada ja midagi katastroofilist korda saata!

Kui sa nägid esimesena kaabuga meest, oled see inimene, kes päästab alati oma huumorimeelega päeva. Ükskõik kui pingelise situatsiooniga on tegu, saad alati õhkkonda vabamaks muuta hea kiire naljaga. Ole aga ettevaatlik — naer on küll parim ravim, kuid tõsist jutt peab ka saama rääkida. Sa ei taha ju, et inimesed sind pelgalt klouniks peaksid.