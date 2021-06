Kodu vajab hädasti muutust? Ekspert jagab nutikaid lahendusi, mida teha, kui ruumi on vähe

“Inimesed püüavad üha enam integreerida oma interjööri nutika kodu kontseptsiooni, ühendades selle tänapäeval populaarse minimalismiga ja mööbli korrektse paigutusega,” ütleb Anna Ilmere. Ta selgitab, et nutikas ehk targa kodu lahendus on automatiseeritud hoone juhtimissüsteem, mis ühendab endas mitut tehnoloogiat. See ei taga üksnes kõrge ohutuse, vaid on ka energiasäästlik. “Süsteem võimaldab juhtida valgustust, ruumide temperatuuri, ventilatsiooni, raadiot, televiisorit ja kodumasinaid, hoolitseda kaugelt neljajalgsete lemmikloomade eest ning oma kodu turvalisuse eest, kui viibida kodust eemal,” ütleb ta ja lisab, et paljude inimeste peamine motivatsioon nutika kodu kontseptsiooni valimisel on pikas perspektiivis aja, energia ja raha kokkuhoid.

Anna Ilmere toob välja, et nutikodu kontseptsiooni juurde liikuda soovivate inimeste silmis on kõige sagedasemad probleemid kõrged kulud ja vajadus muuta juba olemasolevat infrastruktuuri. See on aga müüt: „Kuigi esialgu nõuab tark kodu teatud rahalisi investeeringuid, siis pikas perspektiivis on see just otsene viis raha säästa. Väga sageli katsetatakse juba ka väikestes ruumides nutikaid lahendusi, näiteks aiamajade nutikaks muutmine. Nutikate lahendustega on lihtne ruumist ruumi liikuda ja on täiesti vale öelda, et nende rakendamiseks on vaja lisakaableid või muid toiteallikaid.”