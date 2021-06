Head tuttavat ei õnnestu peaaegu kunagi kodust välja meelitada? Need tähemärgid on suurimad kodukanad

Sõnn

Sõnni tähemärk on kahtlemata üks sodiaagi kõige kodulembelisematest märkidest. Tema hindab nädalavahetusi pere keskel kodus. Just siis on tal vaba aega, mille ta pühendab lähedastele ja heale toidule. Ta on tõeline gurmaan. Ta on õnnelik, kui saab olla kodus, ümbritsetuna oma lähedastest. Õnn peitub tema jaoks lihtsates asjades. Ta eelistab kodus valmistatud toitu kallile restoranile. Ta pelgab teadmatust, kodus pole tal vaja halbu üllatusi karta.

Ta tahab olukorda kontrolli all hoida ja kodus õnnestub see tal kõige paremini. Kodus tunneb ta end turvaliselt. Samas võib ta nii ilma jääda ja maha magada nii mõnegi hea võimaluse oma elus. Mõnikord on vaja end tagant sundida ja minna teistele külla. Reisima. Kodus olla ja välja puhata saab ka järgmisel nädalavahetusel. Tähtis on leida kuldne kesktee.

Vähk

Kahtlemata on Vähk üks kodulembelisematest märkidest. Talle meeldib kodus olla, ent ta ei ole erak. Ta vajab elus kindluse- ja turvatunnet, ta hindab head muusikat ja seltskonda. Kõik, mis asub väljaspool koduseinu, on tundmatu ja hirmu tekitav. Aga just kodus tunneb ta end kõige paremini. Kodus suudab ta kaitsta lähedasi. Talle meeldib ise külalisi vastu võtta, nii tunneb ta end kõige paremini. Väljas käies ei tunne ta end eriti hästi, ta mõtleb liiga palju sellele, mida teised temast võivad arvata.

Kaljukits

Kaljukits on üks kõige pragmaatilisematest sodiaagimärkidest. Ta on kohusetundlik ja iseseisev. Peoõhtud mõjuvad talle pigem väsitavalt, sest suured seltskonnad pole talle kunagi istunud. Ta eelistab selle asemel koju jääda ja vaadata mõnd head filmi. Kodus leiab ta rahu, mida ta vajab. Tal on vaja aega iseenda jaoks, mõtelda oma plaanide üle järele ning luua oma elus korda.

Parem on teda mitte sundida tagant, kui ta ei taha välja tulla ja eelistab koju jääda. Ta hindab sõpru kõrgelt, aga tema ise otsustab, millal ta on nende jaoks vaba ja millal mitte.