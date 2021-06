Kui su suhtes on need asjad igapäevased, siis see suhe on tegelikult juba läbi

Suhtlemisel ja lihtsalt hääle tegemisel on suur vahe. Kui kõik pidevalt räägivad, aga keegi ei kuula ja tegelikult aru ei saa, mida teine öelda tahab, on probleem suur. Pole tähtis, kui kaua teie jutuajamised kestavad — kui sa ei ava ennast ega ütle, mida sa tegelikult vajad ja kui sa ei kuula seda, mida partner soovib ja vajab, siis tegelikult pole sellel vestlusel üldse mingit mõtet. Konflikti vältimine ei tee suhet tugevamaks, kui konflikti põhjus ei ole lahendatud. Teinekord on just üks korralik ja lõpuni viidud tüli see, mis edasi viib!