Selgeltnägija Merily Timmer avaldab, millised on eestlaste peamised suhteprobleemid, mida ei osata lahendada

"Tihtipeale jääb asi ikka selle taha, et ei kuulata teineteist, ei räägita läbi tunnete, vaid läbi süüdistuste ja ei leita teineteise jaoks aega. Ollakse lapsevanemad, aga mitte mees ja naine enam. Truudusetus on samuti väga suur mure," avaldab Merily Timmer eestlaste suhtemured.

Samuti ei usu Merily suhetesse, kus on juba korra mindud n-ö külapeale. Ta on küll näinud, et andestatakse, aga reetmine on juba kord selline asi, mis ei unune.