Värskelt abiellunud näitlejanna Liis Remmel möödunud aastast: pikaajalisi plaane enam ei tee või kui, siis harilikuga

Koroona õpetab spontaansust

Liis põdes koroonaviirust eelmisel aastal, kuid õnneks kulges võrdlemisi kergelt. Haiguse tõttu väga suurt pausi õnneks näitlejatöösse ei tulnud ning ta sai oma projektidega kenasti jätkata. Tänaseks on näitleja ka vaktsineeritud. Kui esimese koroonaviiruse laine ajal sai Liis veeta aega rahulikult isekeskis, nautida loodust ning vaikust, siis teine laine möödus pisut teisiti. “Esimene laine jäi meelde vaikiusena. Teine laine oli juba oluliselt töökam ja nõudis pikaajaliste plaanide tegemisest loobumist. See ongi minu jaoks koroona suurim jälg olnud, et pikaajalisi plaane tegelikult enam ei tee või kui, siis harilikuga,” räägib Liis.

Võtke mind ka!

“Alo” teises hooajas mängib Liis pisut omamoodi tegelaskuju ja ka see, kuidas ta rolli sai, oli tavatu. “Kõndisime mööda tänavat Märt Piusiga ühest Linnateatri proovist ja ma teadsin, et neil oli parasjagu pooleli uue sarja ühiskirjutamine. Ma spontaanselt ütlesin, et “võtke mind ka”, mille peale Märt vastas, et “me mõtlesimegi sind ühe rolli peale tegelikult”. Niimoodi loomulikult ja kergelt jõudsin Alo sarja,” tõdes Liis, kes mängib sarja 2.hooajas nipsakat neiut, kelle välimus nii mõnegi tegelaskuju tähelepanu köidab.

Lisaks sarja filmimisele on Liis osalenud ka Andreas Aadeli ja Markus Helmut Ilves lavastuse “Rogožin” proovides, mis hiljuti lõpuks vaatajateni jõudis. “Selle lavastuse prooviprotsess oli piirangute tõttu väga üles-alla loksumine. Omamoodi väsitav oli proove teha teadmatuses, kas üldse või millal tükki publikule näidata saab,” kirjeldab Liis tollast olukorda. Praegu aga on kauaoodatud lavastus väljas ning seda etendatakse Toomkooli saalis. “Lõpuks läks kõik kenasti ja kindlasti on publikule mängimine sügavama tänutundega pärast piiranguid,” rõõmustab Liis.