„Mul on aastaid olnud hea sõbranna, kellega saame imeliselt läbi, oleme koos nii mõndagi läbi elanud ja suhtleme tihedalt. Küll aga ei ole ta kunagi päriselt suhtes olnud, pigem on tal olnud mõned üheöösuhted ja see on ka kõik. Varem oli ta sellega rahul, aga viimasel ajal on ta hakanud mõtlema, et sooviks siiski midagi rohkemat.