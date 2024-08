„Esiteks hoolitsevad nad oma hügieeni eest, neile on oluline naiste orgasm, neil on elu jooksul kogunenud küllalt oskuseid… Silme ette tuleb üks paari aasta tagune imeline kord, kus peale õhtusööki viis kavaler mind hotellituppa, sidus mu silmad ja käed kinni, tegi mulle tunniajase massaaži ja hiljem võttis mind koerapoosis nii, et sel õhtul kõrvaltoa naabrid küll sõba silmale ei saanud.“