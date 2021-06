Eestlanna värvikas kogemus ehituspoes: kas meil on tõesti nii suur tööjõupuudus, et iga lammas võetakse tööle?

“Onu Heinod ei ole kuhugi kadunud! Kohtusin hiljuti ühe pässiga ehitusmaterjalide poes. Läksime ostma aurutõkkepaberit, aga takerdusime tehnikaosakonda ja näppisime akusaage, mida meil on väga vaja. Selgus — täielik segadus. Kolm erinevat ühe firma mudelit, aga väljas ainult üks hind. Mis on mis, millel on aku ja millel pole — muhvigi ei saa aru. Vanem pässakas meesmüüja ei jaganud ööd ega mütsi.

Kui lõpuks ostmiseks läks, siis ma palusin igaks juhuks pakendi avada, et kas aku ikka on selle mudeliga kaasas. Päss vastas: “Igaks juhuks on nunnal tissid ka ees.” Ma jäin sellise ütlemise peale täiesti tummaks. Kas meil on tõesti nii suur tööjõupuudus, et iga lammas võetakse tööle…”