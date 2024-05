On levinud eksiarvamus, et ohver on nõrk inimene – tegelikult on ohver enamasti tugev. “Psühholoogilised vägivallatsejad ei võta kunagi nõrku inimesi nagu võrdväärseid vastaseid. Kui ta võtab nõrga inimese ja saab võimu tema üle, siis see tähendab talle seda, et ta ei ole tegelikult kõikvõimas. Ta võtabki sellepärast kõige tugevamad vastased, kes on kõige haavatavamad, kõige vägevamad oma energialt, sest ainult siis on võit tema jaoks hinnaline,” rõhutab õnnekoolitaja ja Access Consciousness vahendaja Kaidi Karilaid.