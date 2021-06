Ahastuses mees: naine on jalgpalli EM-i ajaks televiisori ette naelutatud! Mida ta neis pallurites küll näeb?

Mis asja? Kõik ilusad suveõhtud, kus võiksime Noblessneris jalutada, või sõita kuskile kanuutama, nautida neid väheseid Eesti ilusaid ilmu, otsustab tema veeta televiisori ees. Kui ma otsustasin asja huumoriga võtta ja küsisin, et mida ta neis pallurites küll näeb, vihastas ta mu peale ja teatas, et kui ma ise spordi vastu niimoodi huvi ei tunne, ei anna see mulle ka alust teha teisi maha. Eks selles on tal muidugi õigus, aga mind tõesti teeb nõutuks, et keegi on nõus iga päev vabatahtlikult mitmeid tundi teleka ees veetma, et vaadata, kuidas higised mehed palli taga ajavad.