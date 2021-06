Naine, ära lange lõksu! Mehetüübid, keda peaks iga hinna eest vältima

Kollektsionäär

Sellist tüüpi mehi kohtab üsna tihti. Tegemist on laialt levinud isendiga, kes liigub seal, kus sinagi. Kui ta on otsustanud sind enda omaks teha, siis teeb ta kõik, et sind lõksu püüda. Ta räägib sulle ilusaid sõnu, ajab sind naerma, kutsub sind restorani sööma, katsub sind ära võluda. Ja sa langedki tema lõksu. Ja kui ta on su kätte saanud, kaotab ta sinu vastu huvi. Sest elu on tema jaoks ainult üks suur mäng.

Sobimatu

Muidu oli teil tore omavahel ja te saite hästi läbi, kuni selle hetkeni, kui jõudsite voodisse. Ja seal ootas sind ees suur pettumus. Ta kas oli liiga kohmakas või ajas oma fantaasiaid taga, aga sa ei tundnud end temaga üldsegi hästi. Sa küll üritad, aga lõpuks jätad selle suhte ikkagi sinnapaika.

Hädaldaja

Ta endine naine jättis ta maha, ta lapsed on tänamatud ja ei oska hinnata seda, mida ta on nende jaoks teinud; ta ülemus maksab talle liiga vähe palka; tema selg valutab kogu aeg; naabrid ainult lärmavad... Lõpuks hakkab ta sulle närvidele käima.

Erakordselt ilus mees

Ta on erakordselt ilus ja teda on tõesti hea vaadata. Aga kui sa hakkad temaga vestlust arendama, siis ei ole temast tolku. Selle ilusa fassaadi taga ei ole mitte midagi.

Adrenaliinimees

Ta teeb kõike täie rauaga. Oma tööd, muusikat, pidutsemist, trenni... See on üsna põnev ja tore, aga hirmus väsitav. Sul on pidevalt tunne, nagu jookseksid sa tema järel.

Argpüks

Ta on juba kellegagi koos pikemat aega, aga ei armasta oma naist, ta pole kusjuures temasse kunagi armunud olnudki. Aga ta kardab üksi olla. Sellepärast jääb ta mugavusest oma naisega ja vaatab kõrvalt teisi.

Kahepalgeline

Ka sellist tüüpi kohtab üsna tihti, ta on alguses vagur nagu lammas, et sind endale saada, aga kui sa keeldud, siis näed sa enda ees hunti, kes ei kõhkle kihvu näitamast ning kes süüdistab sind selles, et sa oled halb inimene.

Härra "mina ise"