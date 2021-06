Investeerimine on riskantne? Rahalise vabaduse ekspert: riskantsem on mitte teada, kuidas raha enda eest tööle panna

Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe sõnab, et rahaline vabadus tähendab seda, et saad kasutada oma raha ja aega selliselt nagu soovid. Sageli öeldakse, et investeerimine on riskantne. Arumäe rõhutab, et palju riskantsem on mitte omada rahalist haridust, kuidas raha enda eest tööle panna.

Edu tähendab erinevatele inimestele erinevaid asju

Esmalt peaks defineerima mis on kellegi jaoks edu. Sel on väga erinev tähendus erinevate inimeste jaoks. Mõne jaoks on edu see kui toit on laual ja tuba soe. Mõne jaoks on see ametikõrgendus või elukoht Tallinnas. Mõne jaoks oma äriga alustamine või pere loomine.

“Kui midagi üldistavalt siiski välja tuua, siis usun, et võti peitub teiste inimeste aitamises ja neile väärtuse loomises (andjad võidavad). Selles, et usaldame teisi ja näeme neis eelkõige head. Samuti on väga oluline ise igas olukorras ausaks, ehedaks ja autentseks jääda. Sellega on võimalik elus palju positiivset nii teiste kui enda jaoks korda saata,” ütleb Arumäe.

Harmoonilisema elu poole liikumiseks on oluline teadvustada kuidas on omavahel seotud viis peamist eluvaldkonda - sisemaailm, tervis, raha, suhted ja eneseteostus

Arumäe selgitab, et kui teadvustamine jõuab igapäevaste harjumuste muutmiseni, siis hakkavad toimuma suuremad protsessid. Viis peamist eluvaldkonda on omavahel seotud nagu üks vereringe. Ükski ei ole tähtsam kui teine. Kõik on omavahel seotud. Mõne valdkonna tähelepanuta jätmine võib taandada saavutatud edu teises valdkonnas. Täielikku tasakaalu saavutada ei ole võimalik, kuid dünaamilise juhtimisega viies eluvaldkonnas jõuame sellele võimalikult lähedale.

Investeerimine iseendasse on parima tootlikkusega varaklass