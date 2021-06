Pidu on ees ootamas? Suurepärane nipp, et huulepulk terve õhtu jooksul maha ei tuleks

Me kõik oleme olnud olukorras, kus avastame keset pidu, et huulepulk , mis sai nii korralikult enne väljaminekut peale kantud, on lootusetult laiali läinud või hoopiski maha kulunud. Naisteleht jagab häid nõuandeid, kuidas värvi huultel kauem ja paremini säilitada.