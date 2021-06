FOTOD | Need jubedad pildid näitavad, miks ei tohiks palavate ilmadega kanda aukudega teksaseid

Allikas The Sun on kokku kogunud inimeste pildid, kes on kuuma päikese ajal kandnud aukudega teksaseid ja pole seda tehes isegi vaba jalapinda kreemitanud.

Piltidelt on näha, et muidu tavalist nahatooni jalg on peale mõnda tundi päikese käes olemist muutunud punasetriibuliseks ja nüüd peavad need inimesed kõvasti vaeva nägema, et päevitust tervislikult ühtlustada.