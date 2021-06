KUULA! Eesti-Itaalia maavõistlus, mille kindlaks võitjaks on Eesti!

Jalgpallis saaksime me Itaalialt kotti. Korvpallis usutavasti ka. Kui võistleldaks kuumaverelisuses, poleks meil lootustki peale jääda. Ometigi on üks valdkond, milles võiks vähemalt saatejuhtide arvates itaallastele vabalt säru teha. See on kingadisain ja seda tänu Uncle Paul brändi kingadele.