Mida ta küll sööb, et nii hea välja näeb? 56-aastane Elizabeth Hurley jagab oma ilusaladusi

Tundub, et aastakümneid iluikooni staatuses olnud Elizabeth Hurley ei kavatse sellest loobuda veel nii pea. Nimelt postitab ta sageli sotsiaalmeediasse fotosid, näidates oma uskumatult head vormi ja säravat välimust. Paratamatult tekib küsimus kuidas see tal õnnestub?

View this post on Instagram

Elizabeth tunnistab, et alustab igat päeva klaasikese sooja veega. "Kuigi see maitseb üsna vastikult, on see seedimisele väga hea." Lisaks kannab naine endaga alati veepudelit kaasas, sest ta teab, et vedeliku tarbimine on nahale äärmiselt vajalik.