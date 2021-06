VIDEO | Ajasid endale kohvi peale? Seda suurepärast moodust kasutades saad plekist kerge vaevaga lahti

Videost on näha, et kõigepealt tasub kaussi kallata kuuma vett, üks tassitäis äädikat, umbes suure supilusikatäie jagu nõudepesuseepi ja sättida määrdunud riideese vee sisse pooleks tunniks ligunema. Kui plekk on tõesti suur, tasub peale poolt tundi plekki hambaharjaga nühkida ning peale seda panna riideese pesumasinasse ja pesta nii nagu tavaliselt. Videost on näha, et selle naise pluusi puhul tema moodus toimib.