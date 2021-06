Mis teeb poisist mehe? Tanel Padar teab vastust

"Ma olen alati öelnud, ei kahetse mitte kunagi mitte midagi. Loomulikult kahetsen, kui olen kellelegi haiget teinud. Kui neid haigettegemisi oleks saanud ära hoida... Mul ei ole raske tunnistada oma süüd või vigu ja vabandada. Ma leian, et kui suudad suhetest edasi minna ja võtta kaasa õppetunnid, on hästi.

Mina võtsin oma suhteid õppetundidena, mis lõpuks aitasid mu kõige teravamad nurgad maha lihvida. Olen õppinud vähem müristama. Olen vähem äkiline. See on olnud poisikesest meheks sirgumise juures ülioluline, et sellised etapid läbi käia. Mõni on võib-olla pärast keskkooli küps ja valmis lasteaias leitud pruudiga pere looma, aga minu puhul see polnud võimalik."