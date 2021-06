"Võib-olla ei saa sellised linnast maale kolinud kunagi aru, mida tõeline maaelu endast kujutab."

See oli ikka veel soojal oktoobrikuu päeval, kui ma maja esimest korda vaatamas käisin. Maakler — Gavini-nimeline noormees, kes oli liiga ohtralt habemevett kasutanud — oli toonud mu kohale oma väikese Fiatiga. Tema müügikõne oli jube tüütu. Mul oli tahtmine talle öelda, et olen juba otsustanud selle maja üürile võtta, tema aga muudkui rääkis rahust ja vaikusest ja kõige eest eemale pääsemisest. Maja koos veel kahe elamuga paiknes kitsa külavahetee ääres, kust Suur-Londoni ringteeni M25 oli õige mitu miili. Lähim linn oli Sevenoaks ja see polnud kuigi lähedal. Paljude miilide ulatuses polnud mitte midagi, mitte ühtki hoonet. Omal ajal olid need kolm maja olnud tüki maad eemale jääva suure lagunenud maamõisa personali eluasemed. Holly Cottage oli tühi, sisuliselt mahajäetud. Maja, mille mina olin otsustanud üürida, kandis nime Ivy Cottage. See maja, kus tema elas, kandis nime Willow Cottage. „Teil on naabrid,” teatas Gavin innukalt. „Kena noorpaar. Ostsid maja, nooh … umbes poole aasta eest.”