Naine kurvastab: mehe kohutav harjumus ei anna mulle muud valikut, kui ta maha jätta

“Läksin uude suhtesse koroonakriisi alguses, ehk olen nüüd oma elukaaslasega üle aasta aja koos olnud. Meie suhe oli aasta aega nagu muinasjutt — olime kogu aeg koos, nautisime teineteise seltskonda, käisime jalutamas, tegime süüa, vaatasime filme ja nautisime voodirõõme.

Seega ei oleks ma isegi oma kõige halvemates unenägudes osanud ette kujutada, milline ta võib olla seltskonnas või pidudel. Nüüd mõne nädala jooksul, kui piirangud on lõdvemaks läinud ja inimesed naudivad pidusid, olen saanud seda näha. Oleme mõned korrad koos väljas käinud ja see on kohutav, ta nagu unustaks ära, et ma olen koos temaga ja teeb silma reaalselt igale naisele, kes möödub. Kui ma tualetis käisin, avastasin tagasi tulles ta baarist kolme neiuga rääkimast.

Muidugi rääkisin ma talle hiljem oma murest, kuid tema ei saanud üldse aru, milles on probleem ja ütles, et ma olen liiga armukade ning niimoodi ei saagi suhe toimida.

Ma ei kujuta ette, milline oleks olukord veel siis, kui ta ilma minuta, näiteks oma sõpradega välja läheks. See on kohutav harjumus, see teiste naistega flirtimine, ja mul vist ei jäägi muud valikut, kui ta maha jätta…

Uurin siiski igaks juhuks, ehk leidub veel mõni naine, kelle mehel on tavaks väljas käies kõigile silma teha. Kuidas te käitusite ja kas teil õnnestus kuidagi mehele siiski aru pähe panna või on see ikkagi täiesti lootusetu juhtum?”