NELI tähemärki, kes on tõelised peolõvid ja suviste festivalide staarid

Jäär

Kui on ühe tähtkuju esindaja, keda absoluutselt igal peol kohtab, siis see on kindlasti Jäär. Pidutsemine on osa tema elust, temast endast, see on tema hing ja võiks öelda, osa tema elu filosoofiast. Ta ei puudu mitte üheltki sündmuselt. Võib vaid ette kujutada, kui masendav oli Jäära elu viimase aasta jooksul, kui kõik üritused ära jäid. Hoolimata sellest leidis ta võimaluse, kuidas keelust üle astuda ja elu nautida.

Lõvi

Teise sodiaagimärk, kes armastab pidutsemist, on Lõvi. Talle meeldib silma paista ja olla tähelepanu keskmes. Ta ei ole sugugi tagasihoidlik, ta võib tantsida varahommikuni. Ta näitab tantsupõrandal oma tõelisi võimeid. Talle meeldib südameid võita ja pilke enesele tõmmata. Mis puutub peopaikadesse, siis ta eelistab koduseid üritusi, aga ei puudu ka suurematelt seltskonnaüritustelt. Talle meeldib šampanja, glamuur ja stiil. Ta tahab olla nagu staar. Ta on tõeline diiva.

Skorpion

Ka Skorpionid oskavad pidutseda. Skorpionile on peol käimine lausa eluliselt vajalik, sest see võimaldab tal pingeid maha laadida ning lõõgastuda. Skorpion kuulab rohkem oma südant kui mõistust ja võib kergelt alkoholiga liiale minna ning seejärel usaldada liiga kergekäeliselt esimest ettejuhtuvat, jutustades talle kogu oma elu. Võib-olla sellel hetkel paneb see teda ennast paremini tundma, kahetsused tekivad alles järgmisel päeval.

Ambur

Amburi jaoks võrdub pidutsemine vabadusega. Peo ajal unustab ta kõik muu. Ta ei pea jooma selleks, et end hästi tunda. Ta tahab olla heas seltskonnas ja sellest talle piisab. Talle meeldib oma elu põnevaks teha ja sellepärast on ta alati valmis igas ettevõtmises kaasa lööma. Ta on võimeline keset ööd ujuma minema või varahommikuni tantsu vihtuma. Talle meeldivad peod, üksinda kodus istumine tundub talle masendav. Üldiselt on just tema oma sõprade seas see, kes organiseerib igasuguseid üritusi. Tavaliselt tulevad talle head ideed viimasel minutil.