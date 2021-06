Naine imestab: kas nüüd on tõesti kõik mehed Tinderis sellised?

“Minu viimasest n-ö tinderdamisest on neli aastat möödas, oma eelmise suhtekaaslase leidsingi just sealt, armuleek lõi juba esimesel kohtingul põlema. Kahjuks ei kesta kõik head asjad igavesti ja mõned kuud tagasi sai meie muinasjutuline kooselu valusa krahhiga läbi.

Natuke aega lakkusin haavu ja olin õnnetu, kuid sõbrannade õhutusel tõmbasin siis uuesti Tinderi ja mõtlesin, et ehk leian vähemalt kellegi, kellega õhtuti juttu ajada, et ei langeks uuesti masendusse.

Olen nüüdseks kaks nädalat tinderdnud ja saanud aru ainult üht — kõik mehed on seal ainult seksi peal väljas! Isegi kui tundub alguses, et on normaalne jutt, läheb see ikkagi väga kiiresti voodielu teemaliseks.