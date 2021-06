Emotsionaalse vägivalla ohvrid kipuvad omaette hoidma, kas siis seetõttu, et vägivaldne partner kas keelab suhelda teistega või halvustab seda, või selle pärast, et neis on nii palju häbi, et nad ei tunne end sõprust või tuge väärivat. Millised on esimesed sammud enda aitamiseks?