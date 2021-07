Kui sa näed pidevalt korduvaid unenägusid, siis selle taga on huvitav põhjus

Psühholoogid on välja selgitanud korduvate unenägude võimalikud tähendused ja nende tõlgenduse. Näiteks kukkumist võib tõlgendada läbikukkumise tundega või siis oma probleemidega tegelemisega, see võib ka viidata pettumusele või tasakaalu puudumisele elus.

Kui sa näed unes, et keegi sind jälitab, siis see võib viidata tähtsate probleemide vastu võtmisele või siis vastutusest hoidumist. Tegemist võib olla ka kinnisideega: mõne inimesega, kellele sa kogu aeg mõtled või mõne mälestusega, mis sind kummitab. Eksam võib viidata uuele eluetapile.

Rohkem peakski pöörama tähelepanu just nendele unenägudele, mida sa tihti näed, sest nii kaua, kui nad korduvad, tähendab see, et sul on mõni lahendamata probleem (trauma, hirm ja kartus).