Kõik omal ajal! Näitlejatar Salma Hayek avaldab, miks ta emaks saamisega neljakümnenda eluaastani ootas

2007. aastal kirjutasid kõik väljaanded sellest, et Mehhiko-Ameerika pärtiolu näitlejanna sai esimest korda emaks. Toona 41-aastane Salma ja tema elukaaslane ärimees Francois-Henri Pinaulthas said tütre vanemateks.

Täna avaldab naine, et kõik tuli tema ellu õigel ajal. Nimelt soovis Salma kindlasti enne teha karjääri ning polnud isegi kindel, et ta soovib üldse kunagi emaks saada. Kõik muutus aga siis kui näitlejanna kohtas oma praegust abikaasat. "Ma polnud isegi kindel, kas ma meditsiinilistel põhjustel lapsi saan. Olin juba valmis selleks, et minust saab hipiema mõnele kassile. Maaliksin ja kasvataksin toitu oma rantšos. Siis aga tuli minu ellu Pinaulthas, kes muutis kõike," räägib naine ajakirjale The Sunday Times Style.

View this post on Instagram

Tagantjärele on Salma väga õnnelik, et kõik tuli siis kui tulema pidi. Enne tütre sündi sai ta osaleda mitmetes kuulsates sarjades ja teha ka suuri filmirolle.

Salma otsustas oma loo rääkida seetõttu, et sageli mõeldakse, et neljakümendates naised on liiga vanad, et emaks saada. "Siis kleebitakse meile külge silt "menopaus" , mis märgib justkui meie parimat ennet. Peale neljakümendat me justki lakkaksime olemast seksikad ja fertiilsed. Meie vanus ei tohiks meid naistena määratleda," on naine veendunud.