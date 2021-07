"Teised inimesed arvavad, et ma olen mingi kaabakas, kes õhtusöögil tüdruku südame murrab või midagi sellist."

Ma olin valmis, nii valmis, et ta palub mu kätt. Nii valmis, et lausa särasin õnnest, ja küllap ka õhetasin näost nagu punapõsksed tänavalapsed Charles Dickensi romaanides — peksleva südamega tomat. Alles viis minutit tagasi oli kõik ideaalne, ja ma ei võta seda sõna naljalt suhu, sest mitte miski, olgu see nii imeline kui tahes — inimesed, suudlused, peekonivõileivad –, pole päriselt ideaalne. Aga seekord oli. Restoran, küünlad laual, terrassi kõrval rand, kus lained vaikselt loksusid, vein, mis maitses peaaegu täpselt samamoodi nagu see, mida me jõime üheksa aastat tagasi oma kahekümne esimesel sünnipäeval ja mille nimi pole mulle sestsaadik meelde tulnud. Postide ümber keritud tulukesed puidust terrassil, kus me istusime. Meretuul. Isegi mu juuksed olid täpselt õige fassongi võtnud, esimest korda pärast… noh… pärast ilmselt ainukest korda, kui nad üldse õige fassongi võtsid, mis juhtus tõenäoliselt siis, kui ma veel Walkmanist muusikat kuulasin ja olin veendunud, et Jon Bon Jovi satub kunagi paariks päevaks Ramsgate’i, põrkab minuga kokku ja kutsub mind Wimpysse burksi ja friikaid sööma.

Ja Lucas. Muidugi Lucas, aga tema välimus on loomulikult alati nii ideaalne, kui olla annab. Nüüd sulen ma silmad, pihk laubale surutud, põlved külmal vetsupõrandal, ja mõtlen temale, kes ta seal teisel pool seina istub. Nägus, inglise rikkuri stiilis. Nahk Prantsusmaa päikesest kergelt pronksistunud. Erkvalge särk triigitud, kraenööp lahti. Kui me kõigest paar tundi tagasi siia jõudsime, kiiruga veini tellisime ja kaks eelrooga omavahel ära jagasime, jäin teda silmitsema ja kujutasin uneledes ette, millised me võime paista teistele õhtustajatele siin loojuva päikese taustal. Kes me olime nende võõraste inimeste meelest, kelle siluetid liivaribal meie terrassist mööda lonkisid, kingad näpus kõlkumas? Küllap jätsime mulje, et me oleme kokku loodud. Jätsime mulje õnnelikust paarist, kes on tulnud randa õhtust sööma. Võib-olla aastapäeva tähistama. Või midagi muud. Ehk jätsime lapsed koju, et kahekesi väljas käia. Kaks last. Üks poiss, teine tüdruk.