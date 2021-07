Parema elu nimel ehk 11 halba harjumust, millest oleks igaühel mõistlik kohe loobuda

Liiga suures koguses tarbituna saab soolast sinu arterite vaenlane. Seega ära tõsta soolatopsi laua peale, et end liigselt ahvatleda.

Kui sul on harjumus kõhuli magada, siis mõtle sellele, et selline magamisasend mõjub seljale ja kaelale koormavalt. Ja see võib põhjustada pea- või kaelavalusid.