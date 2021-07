PIHTIMUS | "Kas see ongi mu saatus: mina, kass ja vibraator, igavesti?"

Sel ajahetkel polnud mul partnerit ja need juhuslikud kokkupuuted tundusid nii pealiskaudsed ja üheülbalised. Läbi üksildustunde mõtisklesin endamisi: „Kas see ongi mu saatus: mina, kass ja vibraator, igavesti?“ Sel hetkel sain aru, et olin end n-ö „müünud“ emotsionaalselt kättesaamatu naisena. Olin leppinud asjadega, mis mu üksildust küll ajutiseks minema peletasid, kuid ei täitnud mu kauaaegset igatsust armastuse, pühendumuse ja partnerluse järele.