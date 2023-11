Olukord, mil sinu eks ilmub peale lahkuminekut taas sinu ellu võib tekitada erinevaid emotsioone. Kindlasti võid sa tunda rõõmu, et ta endiselt su peale mõtleb, kuid ka segadust ja kurbust, sest oled viimased kuud tegelenud sellega, et temast üle saada. Nüüd on ta taas sinu ees. Miks?