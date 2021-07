Toas on palav ja õhk ei liigu? See on ideaalne tegevus kuumadeks suveõhtuteks, mis sobib tervele perele

Sisekujundaja selgitab, et tööstuslikku stiili iseloomustavad tugeva kujuga lakooniline ja lihtne mööbel, metallraamid, puidust detailid ja tagasihoidlik viimistlus. “Kõike seda saab täiendada diivanite või toolidega, millel on tugev kangapolster, et mitte ülejäänud sisustust üle koormata,” ütles ta ja lisas, et efekti loomiseks võib sisustuses kasutada ka hiiglaslikke abstraktseid kunstiteoseid, vanu liiklusmärke, mustvalgeid fotosid ja tänavakultuuri elemente, nagu grafiti, sildid, laternad, plakatid ja suured peeglid.