Süütu flirt või midagi enamat? Parimad viisid, kuidas reageerida, kui keegi on sinu kallimale silma peale pannud

1. Jälgi neid

Jah, see võib tunduda natuke imelik, aga kui sa vaatad, kuidas nad omavahel käituvad, siis aitab see sul paremat ülevaadet olukorrast saada. Kuidas su partner reageerib teise inimese lähenemiskatsetele? Kas ta ignoreerib, on lihtsalt sõbralik või flirdib kaasa? Kui su kallim ei vasta sellele inimesele ja ei mängi kaasa, siis pole sul vaja muretseda. Vastasel korral tuleks sul tõsiselt oma kaaslasega rääkida, aga mitte vihahoos, vaid hiljem, kui sa oled maha rahunenud. Rahulikult ja arukalt.

2. Räägi selle inimesega

Sa võid talle selgitada, et su kallim ei ole enam vaba. Kui see inimene peaks vabandama, siis vähemalt sa tead, et tal ei olnud tegelikult tõenäoliselt halbu kavatsusi.

3. Katsu oma armukadedust kontrolli all hoida

Kui su kallim ei tee välja teise inimese lähenemiskatsetest, siis pole sul ka põhjust armukadeduseks.

Millised märgid viitavad sellele, et keegi flirdib su kallimaga?

1. See inimene vaatab su kaaslasele pikalt silma

Silmside aitab teada saada, kas teine inimene on sinust huvitatud või mitte. Kui keegi otsib sinu kallimaga silmsidet, siis suure tõenäosusega on ta temast veidi sisse võetud.

2. Ta puudutab tihti su partnerit

See, kuidas su kaaslane nendele puudutustele reageerib, on ka märk, mis aitab tal paremat aimu oma võimalustest saada.

3. Ta leiab pidevalt põhjuseid ja vabandusi, miks sinu kaaslasega rääkida

Tal on kogu aeg vaja su kaaslase abi üheks või teiseks asjaks. Selle taga võib midagi tõsisemat olla.

4. Ta ütleb su kaaslase ees rõhutatult, et ta on vallaline

Ilmselt on see tema jaoks väga oluline, et su kaaslane seda teaks ja sellega arvestaks.

5. Ta käitub sinu kaaslase juuresolekul imelikult

Tema käitumine muutub, kui ta on su kaaslasega koos, ta ei ole teistega üldse selline.

6. Ta reageerib alati esimesena, kui su kaaslane jagab midagi sotsiaalmeedias