Maiken avastas kaalulangetuse imerelva? "Pärast viiendat suutäit võibki söömise tegelikult lõpetada!"

Ehkki programmi mõte pole otseselt kaalulangetus, väheneb kaal seda järgides siiski. Suurim muutus on olnud Maikeni jaoks hoopis see, et tema toidulaud sai hulga tervislikumaks, suur osa e-aineid kadus ja mis kõige tähtsam: ta õppis oma keha senisest paremini kuulama.

“Me kõik ju teame, kuidas peaks toituma, kuid ei saa ikka hakkama, sest pole järjepidevust ega oskust keha monoloogi kuulata. Ent see annab täpselt aimu, mida sa tunned enne söömist ja pärast esimest ampsu ning kuidas isu pärast neljandat ampsu vaibub või sootuks kaob,” räägib Maiken. Ta on nüüdseks kogenud, et pärast viiendat suutäit võibki söömise tegelikult lõpetada. “Sest mu keha on juba omandanud selle, mille pärast toitu vajasin, ja jätkates söön lihtsalt söömise pärast.