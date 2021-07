Oled mõnda sellist märki oma suhtes kogenud? See tähendab, et ta on piirid ületanud ja sul on aeg lahkuda

Millised märgid siis viitavad sellele, et sul on aeg lahkuda? Mis hetkel on teine inimene piirid ületanud?

1. Ta tahab sind muuta

Kui mõni inimene ei ole võimeline armastama sind sellisena nagu sa oled, siis oled sa juba ette kadunud. Kui ta katsub sind muuta selliseks nagu tema seda tahaks, siis pole te lihtsalt teineteise jaoks loodud.

2. Sa ei huvita teda

Milline lapsepõlv sul oli? Ta pole sulle kordagi selle kohta küsimusi esitanud. Mis sind huvitab? Sa võid kihla vedada, et ta ei tea seda. Seega mine minema ja ära raiska enam oma aega.

3. Ta varjab sind

Sa ei ole mitte kunagi kohtunud tema sugulaste ega sõpradega... Tõesti või? Alguses oli see muidugi täiesti normaalne. Aga nüüd on juba mitu aastat mööda läinud ja asi on enam kui kahtlane. Äkki ta elab kaksikelu? Või leiab, et sa pole piisavalt hea tema jaoks.

4. Ta flirdib teistega sinu ees

Muidugi, kui te just ei ole selles punktis eelnevalt kokku leppinud ja ei taha uusi kogemusi. Vastasel korral sa ei saa leppida sellise asjaga.

5. Ta on vägivaldne

Aeg lahkuda, ja kiiresti!

6. Ta lõhub su asju

Selleks, et sind ärritada; selleks, et näidata, kes kamandab... Ehk siis panna oma sõna maksma ja enda tahtmist peale suruda. See on väga halb käitumisviis ja parem oleks, kui sa ei jääks sellise inimesega.

7. Ta sunnib sind midagi tegema

Mitte keegi meist ei saa mitte kedagi kontrollida ega sundida. Kui sinu kallim seda siiski teeb, on tõepoolest aeg lahkuda.

8. Ta ei usalda sind

Teiste sõnadega: ta on liiga armukade ja ei usalda sind absoluutselt. Tegelikult aga ei usalda ta iseennast.

9. Ta alandab sind

Seda sa küll ei tohiks taluda. Inimene, kes ütleb, et ta sind armastab, peaks sind toetama ja mitte maha talluma. Ära luba ennast nii kohelda!