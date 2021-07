Näiteks teletöö on suurepärane vaheldus, mis pakub mõnusat väljakutsuvat pinget muu tegevuse kõrvale,” loetleb ta asju, mis tegelikult olid ja on hästi. Küll aga tõdeb Hermann, et on küllaltki tagasihoidlik ja püüab nüüd tasapisi kohaneda olukordadega, kus tänaval või poes jäädakse vahel otsa vaatama või näidatakse näpuga. “Enne teleasja sai anonüümselt oma käigud käidud ja keegi sind nägu pidi ära ei tundnud. See pole nüüd just halb, vaid jällegi midagi uut mu elus,” märgib ta.