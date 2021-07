FOTOD | 85-aastase naise avameelne ülestunnistus: ma pole kunagi kohanud meest, kes poleks tahtnud minuga magada

New Yorgist pärit pensionär Hattie Retroage on taas armastatu leidmiseks valmis. Nimelt läks naine hiljuti lahku oma 39-aastasest silmarõõmust. Naine on nüüd tutvusrakenduses Bumble, et veeta „lõbusalt aega“, ja nimetab end seal õigusega ka „seksikaks naiseks."

Lahutatud Hattie hakkas uuesti suhtemaastikul ringi vaatama alles pärast seda, kui tema abielu purunes. Naine oli siis 48-aastane.

Hattie tahab olla tõestuseks sellele, et ka temavanused naised on veel hinnatud suhte- ja voodikaaslased ja seda ka väga noorte meeste hulgas! "Naudin nüüd taas kõiki suhterõõme ja olen õnnelik, et saan kogeda ka intiimsust," teatab naine.

"Eile hommikul helistas mulle üks noor kutt Iisraelist, et öelda, et ma meeldin talle. Nii armas!"

Hattie on käinud nädalas vähemalt kolmel Tinderi kohtingul temast aastakümneid nooremate meestega ja väitis: "Ma pole kunagi kohanud meest, kes ei tahaks minuga magada!"

Kuid see pole esimene kord daamil oma seksuaalseid eelistusi ajalehe veergudel jagada. Nimelt on naine aastaid olnud oma seksuaalelu suhtes väga avatud. Näiteks pani naine kord lehte isegi kuulutuse, et soovib magada alla 35-aastaste meestega. Tegemist oli väga eduka üleskutsega, sest pakkumisi tuli mitmeid.

Põhjus, miks Hattie endast rohkem kui poole nooremaid kaaslasi eelistab, on see, et temavanused mehed ei suuda teda voodis rahuldada. Noortega olevat aga hoopis kergem. "Me läheme välja jooma ja kui keemia on õige, siis läheme minu korterisse, ja kui ei, siis palun tal lihtsalt lahkuda."

Hattie sõnul on tema tütar Rana hämmastavalt toetav ema ettevõtmiste osas, seevastu kui poeg Josh ja tema naine vihkavad seda, kui Hattie seksist või oma seksiseiklustest juttu teeb.

