Hendrik Sal-Saller ühise liidu sõlmimisest ja pulmatrallist: see paneb mõtlema, kellele ja kui palju abiellumist vaja on...

Küsimusele, kas mees abielusse veel usub, vastab ta järgnevalt: "Tore traditsioon, aga abielu teevad ikkagi inimesed, mitte paber ja seadused. Ja üksta­puha millisel ajal inimesed on ikka inimesed, elavad oma elu nii kergeks või keeruliseks, kui nad elavad. Ja ega ju saa ette heita, et ini­mesed tahavad ilusaid asju, kusagil telekanalil tuleb aastate viisi seriaal, kuidas Ameerika naised muretsevad endale pulmapäevaks kleiti – milline õudne katsumus! Et kleit paariks tunniks selga panna, käib õudne möll, aga keegi kordagi ei peatu ega juurdle, mida nad tegelikult teevad. See paneb mõtlema, kellele ja kui palju abiellumist vaja on. Aga veel kord, väga ilus, kui inimesed soovivad seda teha."