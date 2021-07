Berrichi looduskosmeetika looja Berit Joosep: ma pole kunagi saanud öelda, et mul on laitmatu ja veatu näonahk

Berrichi looduskosmeetika looja Berit Joosep sõnab, et tegelikult said nahahooldustooted alguse tema enda nahaprobleemidest. “Ma pole kunagi saanud öelda, et mul on laitmatu ja veatu näonahk , aga eriti problemaatiliseks muutus asi pärast teise lapse sündi. Eks hormonaalne tasakaal ja muutused kehas keerasid kõik pea peale. Suured põletikulised punnid, väiksed vistrikud, eriti hulluks läks asi siis kui päevad olid,” meenutab ta.