Eesti mehe pinev kogemus: 50 tundi ilma wifi ja toiduta. Pimedas...

Silva Soobik ja Taavet Kase

Pimeruum on koht, kus tuleb iseenesega silmitsi seista. Netflixi vaadata ei saa, telefon on välja lülitatud ja silmi katab mattev kottpimedus. Seekordses saates "Eesti eso" on külas Silva Soobik, kes selgitab, millega täpsemalt tegu.