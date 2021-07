Ole hoiatatud ehk mehetüübid, keda oma hingerahu huvides vältida

Kättesaamatu

See on see, kes alguses kõige rohkem pingutab ja vaeva näeb, et sind kätte saada. Kui ta on kord oma tahtmise saanud, siis pole tal enam sinu jaoks aega, sest tal on muudki teha. Seega ära oota, et ta sinu vastu midagi tõsist tunneks või teeks sulle abieluettepaneku. Sest tavaliselt on nii, et isegi, kui ta on sinuga koos, on ta pilk juba mujal, seal, kus rohi on rohelisem ja värskem. Ja naisi tõmbavad sellised mehed ligi oma salapärase ja kättesaamatu külje pärast. Kuna sa teda kunagi endale ei saa, siis on see paras väljakutse paljude naiste jaoks.

Jahimees

Paljud naised tunnevad selliseid mehi. Tema jaoks on naised jahisaak. Ta valib nii blonde kui brünette, tema jaoks on naistel parim enne tähtaeg, mida ei tohi ületada. Kui ta on oma saagi ära "tarbinud", siis lähed sa sinna, kuhu enne sind läksid kõik teised naised. Ta teab, mida ta oma elus tahab ja tema plaanide sisse ei kuulu ainult ühe naisega elamine. Kõige hullem kogu selle loo sees on see, et ta teab täpselt, kuidas sind ära rääkida. Ja sa lihtsalt kukud tema lõugade vahele, süütu nagu lambuke. Ja ta kasutab sind ära nii, nagu on kasutanud enne sind kõiki teisi oma ohvreid.

Kontrolliv mees

Ta on nagu traktor, kui sa tema all oled, siis välja sa enam ei saa. Ta kontrollib sinu elu. Ja mitte iialgi ei hakka ta sulle komplimente tegema või sind lohutama, kui sa peaksid end halvasti tundma. Aga ta kritiseerib sind kogu aeg ja alandab. Ta tahab sulle mõista anda, et tema kõrval pole sa mitte keegi. Ja ta teab täpselt, mida sulle öelda, et sulle rohkem haiget teha. Tema kõrval elad sa nagu vang. Isegi kui sa oled meeleheitel, ei jäta ta su hinge rahule. Ja sa ei saa temast lahti. Ta on sind nii maatasa teinud, et sul ongi tunne nagu ei vääriks sa enam armastust.

Nartsissistlik mees