Pahane naine: minu mehe vastik suvine harjumus on meie voodielu täiesti ära rikkunud

"Ei saagi aru, mis trots või kius minu mehele sisse on läinud, aga sel suvel on härra otsustanud, et pesemas käib tema vaid hommikuti, sest tema sõnade kohaselt ei ole mõtet õhtul käia, kui nagunii hakkad öösel higistama. Aga ta on ju terve päev juba higistanud!

Olen püüdnud talle seletada, et minu jaoks on see päris rõve ja ma tõesti soovin, et meie ühise hüvangu nimel, ehk et seksielu taastuks, hakkaks ta jälle oma hügieeni eest paremat hoolt kandma, kuid räägi nagu seinaga. Ma arvan, et nüüd juba suurest trotslikkusest ei muuda ta oma harjumusi kuni sügiseni...