Ema õnnetu ülestunnistus: ma ei tahtnud kunagi lapsi, sain nad ainult selleks, et abikaasa mind maha ei jätaks

Austraaliast pärit ema rääkis, kuidas ta vanematel on temast pilte lapsena ja isegi teismelisena nukkudega mängimas. Ta mängis nukkudega ega suutnud oodata, kuni ta emaks saab.

Naise esimene abielu kestis ainult 6 kuud. Ta oli tol ajal vaid 24 ning tunnistab, et see abielu oli üks neist, mida ei oleks kunagi tohtinud sündida. Nad tülitsesid pidevalt ning see oli üks nendest jubedatest kokku-lahku suhetest, nii et loomulikult ei püsinud see kaua.

Kui ta oma praeguse abikaasa Beniga kohtus, oli ta hilistes kolmekümnendates ning selleks ajaks emaks saamise mõttest juba lahti öelnud.

"Ma olin elust üleüldiselt väsinud ja pidevas stressis. Ma ei mõistnud, miks on lapsevanemaks saamine nagu täitunud unistus. Ben seevastu soovis juba kohe pärast pulmi meeleheitlikult last."

Naine küll ütles oma abikaasale, et see mõte teda väga ei köida, kuid ta mees ei aktsepteerinud seda üldse. Kaasa ise oli pärit perekonnast, kus igal paaril oli vähemalt kolm last, nii et ta ootas sama ka oma naiselt. Ben ei mõistnud naise seisukohta ning lõpuks suutis teda veenda beebipillidest loobuma. Ei läinudki palju aega, kuni naine rasedaks jäi.

Paaril on nüüd praeguseks üks kaheaastane poeg, keda ema täielikult jumaldab, kuid ta siiski tunneb, et oleks pidanud oma instinkte jälgima, mis ütlesid, et emaks olemine pole tema jaoks.

"Ma armastan oma poega üle kõige ja tunnen, et ma olen päris hea ema, aga see pole siiski see, mille jaoks ma loodud olen."

Vahepeal naine kardab, et teeb ainult miinimumi. Näiteks ei suutnud ta ära oodata, et saaks uuesti tööle tagasi minna, nii et ta poeg on väga väikesest peale lasteaias käinud. Siiski ei kahetse ta emaks saamise otsust.

