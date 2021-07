Liina Ariadne Pedanik avaldab, millisele olulisele asjale hakkas ta tänu oma kihlatule tähelepanu pöörama

Eesti elanike seal läbi viidud IKEA uuring näitab, et rohkem kui pooled siinsed elanikud tunnevad aegajalt süüd, et pingutavad looduse heaolu nimel liiga vähe ning iga viies nendib, et tal on roheliselt elamiseks ka liiga vähe teadmisi. Laulja ja sisulooja Liina Ariadne Pedaniku sõnul ei ole aga vaja teha keskkonnasõbralikumalt elamiseks suuri pingutusi — loevad väikesed sammud rohelisema homse suunas.

Ariadne teeb iga päev teadlikke valikuid üha targema ja jätkusuutlikuma elu poole. Ta sorteerib prügi ja eelistab igal võimalusel jätkusuutlikke tooteid, mis on valmistatud taaskasutatud või ümbertöödeldud materjalidest. Muuhulgas eelistab ta ka võimalikult palju teiseringi poode ja looduskosmeetikat. „Tänu oma kihlatu Marttiga tutvumisele hakkasin varasemalt palju rohkem jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörama. Ka omaette elama kolides tuli vastu võtta otsuseid, millised tooteid koju osta ning kuidas saaksime kahekesi uusi harjumusi luua,“ ütles Ariadne. Tänaseks on jätkusuutlik mõtteviis talle kinnistunud sedaviisi, et muud moodi ei oskakski elada.

Väikesed sammud, millel on suur mõju

Ariadne püüab hoiduda liigsest tarbimisest ning olla keskkonna osas vastutustundlik. „Kuigi aasta-aastalt on läinud olukord paremaks ja inimesed on üha vastutustundlikumad, siis peaks olema igaühe kohus minna suvistele üritustele vastu mõttega, et ükskõik kuhu sa lähed, korista enda järel ära ja veendu, et sinu jälg loodusele oleks võimalikult väike,“ nentis laulja. Mida teeb ta aga selleks, et suvised pidustused ja koosviibimised sõpradega mööduksid võimalikult keskkonna sõbralikult?

Poodlemisel eelista oma kaasaskantavat kotti

Parim on riidest, aga juhul, kui kott ununeb esiku kapile, sobib viimases hädas haarata ka paberkott. Kui väldid poes käies kilekoti ostmist, siis oled igal juhul astunud juba väikese sammu keskkonnasõbralikuma elu poole.

Kanna kaasas korduvkasutatavaid kõrsi ja topsi