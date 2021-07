Kaks tähemärki, kes ei suuda üldse vallalised olla ja hüppavad kohe pea ees uude suhtesse

Vähk

Kaastunne ja empaatia iseloomustavad neid, kes on sündinud selles tähtkujus. Ja see on ka saladus, miks tema suhe nii hästi toimib. Tal on võime panna end teise inimese asemele, ta teab kohe, kui teine inimene peaks end halvasti tundma. Ta teab ka, kuidas teist inimest toetada ning tema eest hoolt kanda.

Tal on nii palju armastust anda. Ta on oma hinges tõeline romantik, ta võib sulle rääkida armastusest, oma mõtetest ja soovidest. Kui sa peaksid olema tema väljavalitu, siis juba nädal hiljem räägib ta sinust kõikidele.

Ta tahab luua peret selle inimese kõrval, keda ta armastab. Ta vajab kindlustunnet elus ja vastastikust usaldust. Kui peaks aga juhtuma, et te lähete lahku, siis on tal väga raske sellest üle saada. Ta annab endast alati nii palju teistele, et unustab sageli iseenda.

Kalad

Kalad on suured unistajad. Inimene, kes on sündinud Kalade tähtkujus, idealiseerib tihti oma kaaslast üle ning ei näe tema vigu. Kas tema kaaslane tegi midagi valesti? Muidugi mitte. Ta eelistab elada oma unistuste maailmas, mis alati ei kattu reaalsusega ja seetõttu põletab ta sageli oma tiibu.

Oma suhtesse investeerib ta keha ja hingega. Ta on nii romantiline, et unustab sageli iseennast ära, et teistele rõõmu valmistada. Kui mõnel õhtul peaks ta olema liiga väsinud selleks, et välja minna, siis teeb ta ometi kõik, et valmistada sulle maitsev õhtusöök küünlavalgel. Tema suurim soov elus on leida tõeline armastus ning elada tema kõrval kogu oma elu.

Samas aga võtab ta kõike isiklikult ja solvub ruttu. Kui sa peaksid talle haiget tegema, siis tõenäoliselt ei kohtu sa temaga enam kunagi. Ta on äärmuslik ja ei anna teist võimalust. Ta küll idealiseerib oma kaaslast, aga kui suhe peaks teda õnnetuks tegema, siis eelistab ta minema minna.