Kahtled ikka veel, kas lastelaager on hea idee? Eesti noored jagavad oma laagrielu kogemusi

Üks seik, mis talle elu lõpuni meelde jääb, on see, kuidas kasvatajad tegid laagris meile ööhäire. Nad olid paar tundi enne öörahu veidralt käituma hakanud ja muidugi meil oli vaja kohe teada saada, mis toimub. “Kutsusime oma rühmaga kasvataja Brita Kikase oma ruumi, aga tema ütles meile, et “midagi pole viga” ja jooksis kiiresti minema. Mõne minuti pärast tuldi meile järgi ja viidi kõik garaaži ning käisid jutud, et võõrad inimesed on territooriumil ning peame tasa olema. See olukord muutus ühel hetkel nii reaalseks, aga hiljem tuli välja, et võõras oli hoopis üks meie kasvatajatest. See oli naljakas ja põnev samaaegselt!” meenutab ta põnevat ööd.