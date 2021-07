" Reggae-pidusid on Riias üldse üllatavalt palju, kindlasti kaugelt rohkem, kui eeldada võiks."

Kui Tallinn on end briti poissmeeste needusest peaaegu vabaks võidelnud — tänu üha kallinevatele hindadele ja paljude kõrtside sallimatusele stag party’de ehk poissmeeste pidude suhtes –, siis Riia vaevleb selle küüsis paraku siiani. Seepärast kohalik tavaliselt ka vanalinnas väljas ei käi, kui ta just ei taha ilmtingimata kohtuda purjakil turistidega, kes odavast napsust vaimustununa turistilõkse ja stripibaare läbi kammivad. Jah, stripibaarid on Riia vanalinnas paraku veel täiesti olemas ning sugugi mitte paksude kardinate taha peidetuna — eesootavast etendusest võib aimu saada iga möödakäija, kes vaevub ühe vanalinna tuiksoone Kaļķu iela vaateakendest sisse piiluma.

Mis alkoholi puutub, siis osas turistidele suunatud baarides on see tõesti häbematult odav ning pindi kohalikku laagrit või meetri šotte võib kätte saada mõne euro eest. Šottide joomine on Riias turistide seas väga levinud, see kambakesi kange alkoholi tarbimise viis tõmbab magnetina ka üliõpilasi, kellest paljud ringlevadki seepärast samades paikades, kus peetakse neid poissmeeste pidusid. Veidi kultuursemad, ent siiski valdavalt kohalike põlu all olevad tankimispunktid on mitmekesisemate ja loomingulisemate joogikaartidega spetsiaalselt šottidele pühendunud baarid, mis Tallinnast nüüdseks peaaegu viimseni kadunud on.