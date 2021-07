Tai poksi treener Kerli Pähkel: eeskujud motiveerivad ja aitavad näha, kui kaugele on võimalik jõuda

Üks eeskujudele alt üles vaatamise koht oli värske King Of Kings, kus Kerli arvates olid väga põnevad ja ilusad kohtumised. „Astridi ja Sigridi matš oli näiteks üks ilusamaid naiste fight’e, mida Eestis näinud olen. Lisaks meeldis väga ka Ott Remmeri matš — mees oskab alati intensiivsust üleval hoida ja on täielik loom ringis. Mainimata ei saa ka jätta õhtu naela Vorovski vs Iverseni tiitlimatši — Maxi liikumine ja vastase lugemise oskus on imetlusväärne,” tunnustab ta.

Akadeemias on Kerlil tegu alles alustava grupiga. Viimases tunnis õppisid treenitavad baastehnikat: tegid palju põlve- ja küünarnukilööke ning lõppu mõned intensiivsemad raundid poksikotil.

Kui Kerli ise spordiga koolis alustas, eelistas kehalise kasvatuse õpetaja korvpalli, milles Kerli oli kohutav. Aga selle eest oli ta hea kaugushüppes ja jalgpallis. Viimast mängis ta päris mitu-mitu aastat, enne kui naiskond laiali läks ja ta otsustas jõusaalile üle minna.

Akadeemias Kerli õpilastele jõusaali lisaks ei määra. Trennis tehakse päris palju üldfüüsilist ja sellest piisab. Kuna tal puudub toitumisnõustajale vastav haridus, siis arvab ta ka, et õpilaste toitumise distsiplineerimine ei kuulu tema valdkonda.

„Vahel oleme naistega arutanud, et näiteks mida või millal enne trenni süüa, et halb ei hakkaks, sest trenn on kohati päris intensiivne. Sellisel juhul olen maininud vaid, mis mulle toimib ja mida võiks proovida,” lausub ta.

Kui Kerli on lugenud head raamatut, räägib ta sellestki. Hetkel loeb ta Yuval Noah Harari raamatut „Homo Deus. Homse lühiajalugu”. Raamat räägib intrigeerival ja teistmoodi nurga alt sellest, mis meid tulevikus ees ootab või võib ees oodata. „Kerge lugeda ja huvitavalt argumenteeritud, kohati humoorikas, kuid peamiselt teeb raamatu huvitavaks see, et paneb mõtlema, mis on nüüd ning kuhu inimkond võib olla edasi liikumas — nii positiivses kui ka negatiivses võtmes,” ütleb Kerli.