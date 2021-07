Joogaõpetaja nõuanded: eriti oluline tegevus, mida enne beebiootust teha

Ema mängib lapse arengus enne sündi väga tähtsat rolli

Yogi Bhajan on öelnud, et kõige rohkem saab ema lapse jaoks ära teha siis, kui beebi veel kõhus on. Hing on puhas, aga tema peenkeha kannab eelmiste elude karmat. Naisel on vägi lapse peenkeha täielikult puhastada ja kustutada sealt teatud karmalised mustrid nii, et lapse hing ei pea neid enam uuesti läbi mängima.

Joogas öeldakse, et beebi hing tuleb kehasse 120. raseduspäeval (alates eostamishetkest). Kuni selle ajani ei ole inkarneeruv hing veel mõjutatud ega piiratud Maa magnetväljast ja saab kergemini lahkuda. Seepärast võib hing vahel ka ümber otsustada (raseduse katkemine). Mõlemal juhul on see turvaline ja teadlik hingedevaheline kokkulepe ja otsus, mida tuleb austada. Seetõttu soovitavad joogid oodata beebiootusest teatamsiega kuni 120. päevani, sest hing pole veel tugevalt kehas sees ning on ümbritsevatele energiatele vastuvõtlikum ning lähedaste mure võib puhast hinge mõjutada.

120. päeval peavad kundalini joogid hinge kehasse sisenemise pidu. See on toetus ja austus beebit ootavatele vanematele ja eriti just emale. Et anda talle jõudu, head energiat ja näidata, et kogukond on toetamas ja ootamas uut kodanikku. Traditsiooniliselt tuuakse sel päeval emale lilli ja kingitusi, lauldakse ja mediteeritakse koos.

Kõik saab alguse ja lõppeb naisega

Kundalini joogas öeldakse, et kõik saab alguse naisest ja lõppeb naisega. Naine on vormi ja jõu andja: ta vormib aega, ilmaruumi ja meest, homset meest (last), tänast meest (abikaasat) ja eilset meest (esivanemaid). Terve ühiskond tugineb naise hingejõule. Naine realiseerib loovat jõudu ja vormib intuitiivselt meest, lapsi ja perekonda. Oma projektsiooni ja kavatsuse kaudu võib ta manifesteerida ja ellu luua kõike, mida ta soovib.

Elvik rõhutab, et kõik suured hinged on sündinud naistest. Seesama energeetiline vägi ja puhtus, mis on elu andnud Buddhale ja Kristusele, on alles igas naises.